Beim Flüchtlingshilfswerk der UN (UNHCR) gibt es dem stern zufolge Hinweise auf Korruptionsfälle. Mitarbeiter sollen Afrikanern nach Recherchen des Magazins gegen Bezahlung die Umsiedlung in westliche Länder ermöglicht haben. So stellten sie etwa falsche Papiere aus, mit denen es die Afrikaner in das Resettlement-Programm schafften. In dessen Rahmen nehmen westliche Staaten, auch Deutschland, besonders schutzwürdige Flüchtlinge auf. Weltweit gibt es pro Jahr nur 50 000 bis 60 000 solcher Umsiedlungen. Laut stern gibt es in Ugandas Hauptstadt Kampala einen Markt für illegale Geschäfte rund um das Resettlement. Die Genfer UNHCR-Zentrale habe bestätigt, dass sie Hinweise auf Korruption in Uganda und Kenia habe.