Beim bisher folgenreichsten russischen Raketenangriff in diesem Jahr auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Rettungskräften 53 Menschen verletzt worden. 20 Verletzte, darunter zwei Kinder, würden im Krankenhaus behandelt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Andere Verletzte seien ambulant versorgt worden. Zwar wurden die Raketen laut Flugabwehr abgeschossen, allerdings trafen herabfallende Trümmer Gebäude in der Millionenstadt, und es kam zu schweren Schäden und Bränden (Foto: Reuters). Auch in Odessa am Schwarzen Meer gab es Schäden und Verletzte durch russische Drohnenangriffe. In einem östlichen Stadtteil gab es nach Medienangaben einen Brand in einem Hochhaus. In dessen Hof seien Autos ausgebrannt. Es gab eine Reihe weiterer Brände, an vielen Häusern barsten Fenster. Nach Klitschkos Angaben wurden auch ein Kinderkrankenhaus und eine Wasserversorgungsanlage leicht beschädigt.