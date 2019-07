21. Juli 2019, 18:52 Uhr Ukraine Erfolg der Quereinsteiger

Die Menschen wählen ein neues Parlament. Die Partei von Präsident Wolodimir Selenskij gilt als Favorit. Die "Diener des Volkes" besteht aus weitgehend unerfahrenen Abgeordneten, die einen Neuanfang versprechen.

Von Frank Nienhuysen

Ex-Komiker Wolodimir Selenskij, 41, ist seit Mai Präsident der Ukraine. Seine Partei „Diener des Volkes“ besteht aus vielen unerfahrenen Abgeordneten, darunter auch Korruptionsbekämpfern. (Foto: Efrem Lukatsky/dpa)

Bei der Parlamentswahl in der Ukraine hat die Partei des neuen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Sonntag vor einem deutlichen Sieg gestanden. In den letzten Umfragen vor der Abstimmung lag die Partei Diener des Volkes bei etwa 50 Prozent. Selenskij dürfte damit seine Macht deutlich gestärkt haben, denn im bisherigen Parlament hatte noch das Lager des abgewählten Staatschefs Petro Poroschenko die Mehrheit. Selenskij hatte die eigentlich für diesen Herbst geplante Wahl vorziehen lassen, um möglichst schnell parlamentarische Unterstützung für seinen Kurs zu bekommen. Der Staatschef will für einen wirtschaftlichen Aufschwung vor allem die Korruption in der Ukraine stärker bekämpfen und dazu die Immunität von Mitgliedern des Parlaments aufheben. Er will zudem möglichst schnell den Krieg im Osten des Landes beenden und das Land weiter der Europäischen Union annähern.

Selenskij setzt für seine Partei auf eine Generation neuer politisch weitgehend unerfahrener Abgeordneter, darunter bisherige Aktivisten und Korruptionsbekämpfer, die nie zuvor ein Mandat oder Regierungsamt gehabt haben. Bei der Stimmabgabe am Sonntag sagte der 41 Jahre alte frühere Komiker, dass er als Regierungschef einen "professionellen, unabhängigen Wirtschaftsexperten ohne bisherigen politischen Einfluss" wünsche, "der niemals Ministerpräsident, Parlamentssprecher oder irgendein Parteichef" gewesen ist.

Neben Selenskijs Diener des Volkes wurde nur wenigen weiteren Parteien der Einzug in die Oberste Rada vorhergesagt. Zweiter in den Umfragen war die Oppositionsplattform, die enge Verbindungen zu Russland hat und vor allem aus einstigen Mitarbeitern und Anhängern des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch besteht. Sie wird vom früheren Präsidialamtschef Viktor Medwedtschuk angeführt, einem Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin.

Beste Chancen auf den Einzug ins Parlament wurden auch der ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und ihrer Vaterlandspartei zugesprochen. Timoschenko warb im Wahlkampf vor allem mit der Aussicht auf geringere Strompreise in der ländlichen Bevölkerung um Stimmen. Sie bot Selenskij eine Regierungsbeteiligung an, ohne zu wissen, wer künftig überhaupt als Ministerpräsident vorgeschlagen wird. Mit einem einstelligen Wahlergebnis konnte auch der abgewählte Präsident Petro Poroschenko rechnen, dessen Partei mit dem neuen Namen Europäische Solidarität angetreten ist, allerdings ohne Aussicht auf einen Bündnispartner.

Mit Spannung wurde vor allem das Abschneiden der Partei Golos (Stimme) verfolgt, denn sie gilt als der wahrscheinlichste Koalitionspartner für Selenskijs Diener des Volkes, sollte diese die absolute Mehrheit verfehlen. Golos wurde erst im Mai vom bekanntesten Rocksänger der Ukraine gegründet, Swjatoslaw Wakartschuk. Der Sänger der Band Okean Elzy lockte mit einer Kombination aus Konzertauftritten und der Präsentation lokaler Parteiteams im Wahlkampf Zehntausende Menschen an. Wakartschuk setzt wie Selenskij radikal auf jüngere politische Quereinsteiger und einen Kampf gegen Korruption und den Einfluss reicher Oligarchen. Den Beitritt in die EU und die Nato streben alle der aussichtsreichen Parteien an, mit Ausnahme der russlandfreundlichen Oppositionsplattform.

Die etwa 30 Millionen wahlberechtigten Ukrainer bestimmten am Sonntag 424 Abgeordnete, 26 Mandate werden wegen der von Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten des Landes nicht vergeben. Dort sowie auf der von Russland annektierten Krim wurde am Sonntag nicht gewählt. In dem Konflikt sind in den vergangenen Jahren nach Angaben der UN etwa 13 000 Menschen gestorben. Selenskij hat bei den Ukrainern Hoffnung auf Fortschritte ausgelöst, nachdem er vor wenigen Tagen mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert hatte. In der Nacht zum Wahlsonntag begann in der Ostukraine eine Waffenruhe, die zunächst auch eingehalten wurde. Allerdings hatte Moskau in der vergangenen Woche die umstrittene Passvergabe an Ukrainer ausgeweitet. Zuletzt stellte Russland ein neues Treffen im Normandie-Format in Aussicht, also mit Beteiligung der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs.