26. Juni 2019, 18:42 Uhr Türkei Zehn Migranten gestorben

Bei einem Verkehrsunfall sind in der nordosttürkischen Provinz Edirne zehn Migranten ums Leben gekommen. Die Gendarmerie habe versucht, das Fahrzeug zu stoppen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Fahrer habe versucht, mit dem Wagen zu fliehen. Er habe aber die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Mindestens 30 Menschen seien verletzt worden. Edirne grenzt an Griechenland und an Bulgarien. Die Türkei hat offiziellen Angaben zufolge mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen.