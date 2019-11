Türkische Staatsanwälte lassen im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor mehr als drei Jahren erneut nach Dutzenden angeblichen Terrorverdächtigen fahnden. Insgesamt suchten Sicherheitskräfte am Dienstag in mehreren Provinzen nach 162 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Bis zum Mittag waren demnach bereits mindestens 75 Menschen in Haft. Den Gesuchten würden Verbindungen zur Bewegung um den islamischen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Sie wirft ihm auch vor, staatliche Institutionen wie die Armee oder Justiz gezielt infiltriert zu haben.