Bei einer Explosion auf der Istanbuler Einkaufsstraße İstiklâl sind am Sonntag mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete die Explosion auf der Einkaufsstraße kurz darauf als "hinterhältigen Anschlag". Dabei seien sechs Menschen getötet und 53 Menschen verletzt worden, sagte Erdoğan. Die genaue Ursache für die Explosion war zunächst nicht bekannt. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT ). Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende und mit Blut überströmte Menschen zu sehen. In türkischen Medien wurde kurz nach dem Unglück nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht Angst und Panik in der Bevölkerung auszulösen. Die Sender CNN Türk und TRT unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Die Istanbuler Straße ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, auf der auch sonntags häufig großes Gedränge herrscht. Bereits vor fünf Jahren hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der İstiklâl in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.