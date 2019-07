8. Juli 2019, 18:28 Uhr Türkei Raketensystem auf dem Weg

Das für die Türkei bestimmte umstrittene russische Raketenabwehrsystem S-400 wird derzeit in Russland verladen. Das bestätigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag auf einer Pressekonferenz in Ankara. Die Ladearbeiten und Reisevorbereitungen liefen, sagte er. Auf ein Ankunftsdatum wollte er sich nicht festlegen. Mit der Lieferung der S-400 steuert ein explosiver Konflikt zwischen den Nato-Partnern Türkei und USA auf einen Höhepunkt zu. Die US-Regierung ist strikt gegen den Kauf und den Einsatz des russischen Systems im Nato-Luftraum und droht der Türkei mit Sanktionen. Sie befürchtet, dass Russland über das in der Türkei installierte System an Daten über die Fähigkeiten der neuen US-Tarnkappenflugzeuge F-35 gelangen könnte. Die Türkei ist Partner beim Bau und soll selber um die 100 Kampfjets bekommen.