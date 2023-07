Die Türkei hat dem Nachbarn Griechenland Pushbacks von Migranten in der Ägäis vorgeworfen. Die türkische Küstenwache habe innerhalb eines Tages 95 Menschen aufgegriffen, die von griechischen "Elementen" in türkische Gewässer zurückgedrängt worden seien. Das ging aus türkischen Mitteilungen vom Sonntag hervor. Griechenland äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Nicht nur die Türkei beschuldigt Griechenland immer wieder der illegalen Zurückdrängung von Migranten. Auch in Zusammenhang mit der jüngsten Bootskatastrophe mit vielen Hundert toten Migranten vor der griechischen Küste wurde der Vorwurf erneut laut. Athen tritt derartigen Anschuldigungen in der Regel vehement entgegen. Nach internationalem Recht sind Pushbacks unter anderem illegal, weil Schutzsuchenden grundsätzlich eine Prüfung auf Asyl-Anspruch zusteht.