Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterzeichnete am Freitag ein Dekret, und kurz darauf bestätigte die Wahlbehörde den Termin. Die Wahlen folgen damit drei Monate auf die verheerenden Erdbeben, die allein in der Türkei mehr als 47 000 Menschen getötet und etliche obdachlos gemacht haben. Vor dem Hintergrund der verheerenden Erdbeben gelte es, keine Zeit zu verlieren, sagte Erdoğan, der erneut kandidieren will. Für den seit 20 Jahren Regierenden dürfte die Abstimmung nicht nur vor dem Hintergrund der Erdbebenfolgen die herausforderndste seiner Karriere werden. Seine Umfragewerte stecken schon länger in einem Tief. Ein Herausforderer steht bereits fest: Kemal Kilicdaroglu von der Oppositionspartei CHP geht als Kandidat eines Bündnisses aus sechs Partei ins Rennen.