Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Menschen in der Türkei um Vergebung für Verzögerungen bei der Hilfe nach den starken Erdbeben vor genau drei Wochen gebeten. Aufgrund der Zerstörung, der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur habe man in den ersten Tagen nicht in der "gewünschten Effektivität" arbeiten können, sagte er am Montag in Adiyaman. Deswegen bitte er um Vergebung. Der türkische Präsident bat "um ein Jahr" Zeit, um "die Wunden des Erdbebens zum Großteil" zu heilen. "Wie jeder Sterbliche können auch wir Fehler, Mängel und Makel haben." Nach den Erdbeben war Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden. Vielerorts wurde beklagt, dass Rettungsteams zu spät und in zu geringer Zahl und mit zu wenig Ausrüstung in die Krisenregion gekommen seien.