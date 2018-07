26. Juli 2018, 18:54 Uhr Türkei Deutscher festgenommen

Im Süden der Türkei ist ein deutscher Staatsbürger unter dem Vorwurf der "Terrorpropaganda" festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Er soll für die kurdische Rebellengruppe PKK geworben haben.

Im Süden der Türkei ist laut türkischen Medienberichten ein deutscher Staatsbürger unter dem Vorwurf der "Terrorpropaganda" für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen worden. Der Mann namens Dennis E. habe nach Angaben der Justiz in Online-Netzwerken für die verbotene kurdische Rebellengruppe geworben, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Donnerstag. Das Auswärtige Amt bestätigte seine Festnahme. Laut dem Bericht erfolgte die Festnahme am Mittwochabend im Küstenort Arsuz in der südtürkischen Provinz Hatay. Nach einer Befragung durch die Antiterror-Polizei sei E. in Untersuchungshaft genommen worden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die Botschaft in Ankara stehe in dem Fall mit den türkischen Behörden in Kontakt. Der Betroffene befinde sich in Haft.