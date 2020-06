Die Türkei blockiert in der Nato die Umsetzung von neuen Verteidigungsplanungen für Osteuropa. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Ankara der Arbeit mit den geheimen Dokumenten erst zustimmen, wenn die Bündnispartner der Türkei im Gegenzug eine stärkere Unterstützung ihrer Interessen zusichern. Die Türkei fordert beispielsweise, die Kurdengruppen PYD und YPG als Terrororganisationen einzustufen. Etliche Bündnispartner lehnen das ab. Brisant ist die Blockade, weil die Planungen ein Schlüsselelement der Abschreckungsmaßnahmen der Nato gegen Russland sind. Beim Nato-Gipfel im Dezember in London hatte es so ausgesehen, als sei der Weg für die neuen Pläne frei.