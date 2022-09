In Tschechien hat Petr Pavel, General im Ruhestand, offiziell seine Kampagne für die Präsidentschaftswahl im Januar gestartet. Präsident Miloš Zeman kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Pavel tritt häufig öffentlich auf, Beobachter rechnen ihm gute Chancen aus. Er wolle ein Präsident sein, der die Leidenschaften mäßige und die Menschen zu einem gemeinsamen Ziel führe, sagte der 60-Jährige am Dienstag in Prag. Sein Motto laute: "Lasst uns Tschechien Ordnung und Ruhe zurückgeben." Als unabhängiger Kandidat muss Pavel 50 000 Unterschriften von Unterstützern sammeln. Erwartet wird auch eine Kandidatur des populistischen, ehemaligen Premiers Andrej Babiš.