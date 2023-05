Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Aurich und Cuxhaven zwei mutmaßliche Mitglieder der als terroristisch eingestuften Vereinigung Hisbollah festnehmen lassen. Es handele sich um den libanesischen Staatsangehörigen Hassan M. sowie um den Deutsch-Libanesen Abdul-Latif W., teilte die Ermittlungsbehörde mit. Sie seien der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland dringend verdächtig. Der Zugriff erfolgte demnach am 2. Mai. Die Hisbollah ("Partei Gottes") ist eine islamistisch-schiitische Partei und Miliz im Libanon. Sie bekämpft Israel und strebt die Befreiung des Libanon von westlichen Einflüssen an.