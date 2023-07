Die als islamistische Extremistin verurteilte Jennifer W. hat vor dem Oberlandesgericht (OLG) München Reue gezeigt. "Ich bereue das Geschehnis", heißt es in einer Erklärung, die ihr Verteidiger am Mittwoch verlas: "Ich wurde zu Recht verurteilt." In ihrem ersten Verfahren habe sie Aspekte "relativiert oder bestritten". Das wolle sie nun nicht mehr tun: "Ich war auch verantwortlich für den Tod." In ihrem neuen Prozess droht der 32-Jährigen, die gestanden hat, im Irak tatenlos zugesehen zu haben, wie ein kleines jesidisches Mädchen in der Mittagshitze starb, womöglich eine härtere Strafe als die zehn Jahre Haft, zu denen das OLG sie 2021 verurteilt hatte. Der Bundesgerichtshof hatte diese OLG-Entscheidung an einen anderen Strafsenat des Gerichts zurückverwiesen.