Verschobene Operationen, überraschte bis verärgerte Patienten: Wegen eines ganztägigen Warnstreiks von Ärztinnen und Ärzten ging am Dienstag an einigen kommunalen Krankenhäusern in Deutschland nicht mehr viel. Tausende legten ihre Arbeit nieder oder fuhren zu einer Kundgebung nach Frankfurt . Der Marburger Bund fordert für die Mediziner in kommunalen Kliniken einen Ausgleich der seit Oktober 2021 aufgelaufenen Preissteigerungen sowie eine lineare Erhöhung der Gehälter um weitere 2,5 Prozentpunkte. Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben bislang eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3000 Euro in diesem und eine signifikante Entgelterhöhung im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Die fünfte Verhandlungsrunde ist auf den 22. Mai terminiert. Die Notfallversorgung in den bestreikten Krankenhäusern war laut Marburger Bund gesichert. Man habe mit den Kliniken entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen.