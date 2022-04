Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe die Beschäftigten für Anfang kommender Woche bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind zum Beispiel Kitas, Schulhorte, aber auch die Behindertenhilfe. Damit soll der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai erhöht werden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Die Tarifverhandlungen für die etwa 330 000 Beschäftigten waren im März ergebnislos vertagt worden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits zahlreiche regionale Arbeitsniederlegungen gegeben . "Die Enttäuschung über die Haltung der Arbeitgeberseite, die ein konkretes Angebot bisher verweigert hat, ist massiv", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Am Montag (2.5.) sollen daher die Beschäftigten der Sozialarbeit, am Mittwoch (4.5.) die in Kitas und Horten, am Donnerstag (5.5.) die der Behindertenhilfe streiken.