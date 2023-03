Bei der Deutschen Post gehen die Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi nach einem klaren Streikvotum an diesem Freitag weiter. In der Urabstimmung sprachen sich zwar 85,9 Prozent der Befragten gegen das Tarifangebot und für einen unbefristeten Streik aus. Dennoch will Verdi die Verhandlungen, die sie im Februar für gescheitert erklärt hatte, wieder aufnehmen. Damit komme man der Forderung der Post nach, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Für die Post würde ein unbefristeter Streik zur Unzeit kommen, denn Sendungsmengen und Gewinne im deutschen Briefgeschäft sinken. Trotzdem hat der Konzern 2022 ein Rekordjahr erzielt - dank des boomenden Auslandsgeschäfts.