Der frühere taiwanische Präsident Ma Ying-jeou will am kommenden Montag nach China reisen. Er ist der erste ehemalige oder amtierende taiwanische Staatschef, der die Volksrepublik besucht. Die zwölftägige Reise wurde inmitten wachsender Spannungen zwischen China und der demokratischen Inselrepublik angekündigt. Taiwan hat seit 1949 eine unabhängige Regierung, aber China betrachtet die Insel als Teil seines Territoriums. Einen Besuch in der Hauptstadt Peking hat Ma offenbar nicht geplant. Auch von Treffen mit hochrangigen chinesischen Politikern war zunächst keine Rede.