24. Juli 2019, 19:00 Uhr Taiwan China droht mit Gewalt

China behält sich vor, Gewalt anzuwenden, um eine Wiedereingliederung Taiwans zu erreichen. Peking werde zudem alle nötigen militärischen Maßnahmen ergreifen, um "Separatisten" zu bezwingen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Weißbuch zur chinesischen Verteidigungspolitik. Zu den Prioritäten Pekings gehöre es, "Taiwans Unabhängigkeit" einzuhegen. Das Verteidigungsministerium sprach von einer zunehmenden Bedrohung eines taiwanischen Separatismus. Jene, die nach Eigenständigkeit des Inselstaats strebten, würden in einer Sackgasse landen, warnte er. Taiwan sagte sich 1949 von der Volksrepublik los. China sieht es indes als abtrünnige Provinz an und strebt dessen globale Isolierung an. Zuletzt erhöhte Peking den Druck, indem es Länder diplomatisch von Taiwan losgeeist hat.