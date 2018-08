30. August 2018, 18:48 Uhr SZ-Event Wie wird Wohnen wieder bezahlbar?

Um diese Frage geht es bei der "Werkstatt Demokratie" der Süddeutschen Zeitung. In Workshops soll darüber gesprochen werden, was sich rund ums Bauen und Mieten ändern soll und kann.

Von Sabrina Ebitsch

Wie wird Wohnen wieder bezahlbar? Um diese Frage geht es bei der "Werkstatt Demokratie" der Süddeutschen Zeitung. Für dieses Thema haben sich SZ-Leser Ende Juli in einer Online-Abstimmung entschieden. Seitdem recherchieren unsere Autoren zu dieser Frage. In etwa zwei Wochen veröffentlichen wir die Ergebnisse in einem einwöchigen Themenschwerpunkt auf SZ.de und in der gedruckten Zeitung. Am Freitag, 21. September, wollen wir die Themenwoche mit einem Diskussionsabend in München abschließen. Anmelden können Sie sich dafür unter www.sz-veranstaltungen.de/Wohnen.

Von 18 bis zirka 22 Uhr wollen wir im Impact Hub im Stadtteil Sendling gemeinsam mit Ihnen in Workshops überlegen, was sich rund ums Bauen, Mieten und Wohnen ändern kann und sollte. Geplant ist bewusst keine klassische Podiumsdiskussion, sondern ein gemeinsames Nachdenken, Debattieren, Inspirieren. Auch deswegen ist die "Werkstatt Demokratie" offen für jeden. Sie sind ganz sicher nicht zu alt oder zu jung; wir wollen auch nicht nur Mieter zum kollektiven Jammern oder nur Mietrechtsexperten zu Fachgesprächen einladen: Im Idealfall kommen am 21. September hundert Menschen mit verschiedenen Interessen, Hintergründen und Wünschen ins Impact Hub und zu einer lebendigen, lösungsorientierten Diskussion zusammen. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl aber wegen des begrenzten Platzes limitiert. Sobald hundert Anmeldungen eingegangen sind, führen wir eine Warteliste, von der weitere Interessenten nachrücken können. Alle Teilnehmer werden benachrichtigt und mit Infos zu Zeitplan, Ablauf und Anfahrt versorgt. Im Verlauf der Themenwoche gibt es auf SZ.de auch Online-Diskussionen zu Aspekten rund um das Thema Wohnen. Weitere Infos zum Projekt, das wir in Kooperation mit der Nemetschek-Stiftung umsetzen, finden Sie unter www.sz.de/werkstattdemokratie.