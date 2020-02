Die Konfliktparteien im Bürgerkriegsland Südsudan haben sich auf eine gemeinsame Regierung geeinigt. Verbleibende Streitpunkte sollten gelöst werden, wenn die Koalitionsregierung mit Präsident Salva Kiir stehe, sagte Oppositionsführer Riek Machar am Donnerstag in der Hauptstadt Juba. Er sei zuversichtlich, dass dies gelingen werde. Kiir kündigte an, die neue Regierung werde am Samstag gebildet. Bereits am Freitag werde er Machar zu seinem ersten Vizepräsidenten ernennen. Sicherheitsabsprachen - eine der Schlüsselfragen - sollten nach der Regierungsbildung in Angriff genommen werden. Der Schutz Machars und anderer Oppositionspolitiker werde unter seine Verantwortung fallen. Die mehr als zwei Millionen Flüchtlinge rief Kiir auf, ins Land zurückzukehren. Während des fünfjährigen Bürgerkriegs im jüngsten Land der Erde sind fast 400 000 Menschen getötet worden.

© SZ vom 21.02.2020 / AP Feedback