55 Jahre nach einem Massaker im Vietnamkrieg soll die südkoreanische Regierung eine vietnamesische Klägerin entschädigen. Ein Gericht in Seoul sprach der Frau am Dienstag umgerechnet etwa 22 000 Euro zu, wie südkoreanische Medien berichteten. Es sei das erste Mal, dass ein Gericht in Südkorea die staatliche Verantwortung für die Tötung von Zivilisten durch südkoreanische Soldaten im Vietnamkrieg und für die Entschädigung damaliger Opfer festgestellt habe. Die Klägerin hatte die mutmaßlichen Gräueltaten südkoreanischer Soldaten 1968 in ihrem Dorf Phong Nhi überlebt. In ihrer Klage gab sie an, dass sie den größten Teil ihre Familie verloren und Schusswunden erlitten habe. Berichten zufolge kamen etwa 70 Menschen in dem Dorf ums Leben. Zur Unterstützung der USA im Vietnamkrieg hatte Südkorea etwa 300000 Soldaten eingesetzt.