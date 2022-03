In Südkorea hat der konservative Kandidat Yoon Suk Yeol die Präsidentenwahl gewonnen. Der liberale Kandidat Lee Jae Myung von der regierenden Demokratischen Partei räumte am Mittwoch seine Niederlage ein, nachdem 95 Prozent der Wahlzettel ausgezählt worden waren. Die Aufgaben für den neuen Präsidenten sind vielfältig. Es gilt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu stemmen. Die Beziehungen zum Nachbarn Nordkorea mit seinen Ambitionen als Atommacht sind ebenfalls Thema. Yoon, ein früherer Generalstaatsanwalt, strebt eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea an. Er will zudem die Korruption bekämpfen und soziale Ungerechtigkeiten abbauen. In Umfragen hatte Yoon zuletzt zulegen können, nachdem ein dritter Kandidat aufgegeben hatte und sich hinter ihn stellte. Lee war Gouverneur der bevölkerungsreichsten Provinz Gyeonggi und hat sich mit seiner strengen Corona-Politik einen Namen gemacht.