Der wegen Korruption verurteilte frühere südkoreanische Präsident Lee Myung Bak muss wegen Gesundheitsproblemen vorübergehend nicht zurück ins Gefängnis. Ein Bezirksgericht habe dem Antrag des 80-Jährigen stattgegeben, den Vollzug seiner Haftstrafe auszusetzen, berichteten südkoreanische Sender am Dienstag. Die Regelung gelte für drei Monate. Lee, der von 2008 bis 2013 Staatschef war, befindet sich wegen Diabetes und anderer chronischer Erkrankungen in einem Krankenhaus. Lee war 2020 in zweiter Instanz zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof hatte später eine Revision Lees verworfen. Weitere Anklagepunkte lauteten Machtmissbrauch, Untreue und Steuerhinterziehung.