Wer als Studentin oder Student ein WG-Zimmer in einer deutschen Hochschulstadt sucht, muss einer Auswertung zufolge deutlich mehr Geld dafür zahlen als noch im vergangenen Semester. Ein Zimmer kostet aktuell durchschnittlich 458 Euro pro Monat - und damit 23 Euro mehr als noch vor einem halben Jahr. Das geht aus einer Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-Gesucht.de hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Dabei wurden Wohnangebote in allen 94 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5000 Studierenden ausgewertet. Besonders viel Geld müssen die Studenten und Studentinnen in München auf den Tisch legen: Dort stiegen die Wohnkosten der Untersuchung nach noch einmal von 700 auf 720 Euro. Knapp dahinter landete die Hauptstadt mit einem Anstieg einer durchschnittlichen WG-Monatsmiete von 550 Euro auf jetzt 640 Euro. Ende 2021 habe dieser Wert noch bei unter 500 Euro gelegen. In Berlin sei somit eine Steigerung von fast einem Drittel binnen eineinhalb Jahren zu erkennen.