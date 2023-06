Fast ein Drittel der Studierenden in Deutschland wohnt einer Umfrage zufolge noch bei den Eltern. Jeweils rund ein Viertel lebt dagegen in einer privaten Mietwohnung oder einer Wohngemeinschaft (26,5 und 26,2 Prozent), hat das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ermittelt. Der Geschlechtervergleich zeige, dass Studenten häufiger im "Hotel Mama" bleiben, während Studentinnen sich eher eine eigene Mietwohnung oder WG suchen. "Besonders Studierende an Fachhochschulen und Berufsakademien in kleinen Städten und Gemeinden leben überdurchschnittlich oft noch bei den Eltern", sagte Studienautor Marc Hüsch. Wohngemeinschaften seien dagegen in mittelgroßen Universitätsstädten besonders beliebt. Bei der Wahl des Wohnortes habe in den vergangenen Jahren ein "Corona-Effekt" eine Rolle gespielt, sagte Hüsch. Viele Studierende zogen während der Pandemie wieder zurück nach Hause.