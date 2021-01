Die Zahl der Universitätsprofessoren hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die für Forschung & Lehre ausgewertet wurden, lehrten 27 745 Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen, unter ihnen 1543 Juniorprofessorinnen und -professoren. Insgesamt gibt es damit 188 Hochschullehrer mehr als im Jahr 2018, berichtete das Fachmagazin am Montag. Die Zahl der Studierenden ist im Vergleich zu 2018 um 3061 gesunken. An Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen studieren mithin zurzeit 1,81 Millionen Menschen. Das Betreuungsverhältnis liegt im Durchschnitt bei 65 Studierenden pro Hochschullehrer. 2017 waren es noch 66 Studierende, 2010 allerdings 60. Die beste Betreuungsrelation hat erneut Thüringen mit 43 Studierenden, das Schlusslicht bleibt NRW mit knapp 90 Studierenden pro Professor.