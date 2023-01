Russland ermittelt gegen einen US-Bürger wegen des Verdachts der Spionage. Das teilte der Geheimdienst FSB am Donnerstag mit. Name oder Einzelheiten zu dem Verdächtigen wurden nicht bekannt gegeben. "Der Amerikaner wird verdächtigt, Geheiminformationen über biologische Themen zu sammeln", erklärte der FSB. Damit sei die Sicherheit der Russischen Föderation gefährdet worden. Das US-Außenministerium bestätigte, es kenne unbestätigte Berichte, wonach Russland ein Strafverfahren gegen einen US-Bürger wegen des Verdachts der Spionage eingeleitet habe. In den vergangenen Jahren sind mehrere US-Bürger in Russland inhaftiert worden. Einige von ihnen wurden gegen russische Häftlinge in US-Gefängnissen ausgetauscht. Erst im Dezember war die US-Basketball-Spielerin Brittney Griner gegen den russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht worden. Spionagefälle gelten jedoch als besonders heikel, da die russischen Sicherheitsdienste oft nicht bereit sind, Personen freizulassen, die sie für Spione halten. Russland weigert sich bisher, den ehemaligen Marine-Soldaten Paul Whelan auszutauschen, der 2018 vom FSB unter Spionagevorwürfen verhaftet und zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde.