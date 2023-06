AfD-Kandidat Sesselmann gewinnt Landratswahl in Sonneberg

Im Thüringer Kreis Sonneberg stellt die AfD künftig erstmals in ihrer Geschichte einen Landrat. Robert Sesselmann gewinnt die Stichwahl gegen Jürgen Köpper von der CDU.

Die Wähler im Kreis Sonneberg haben entschieden: AfD-Politiker Robert Sesselmann hat die Stichwahl um das Amt des Landrats gewonnen. Sesselmann ist damit der erste Vertreter der rechten Partei, der ein kommunales Spitzenamt erobern konnte. Der AfD-Kandidat kam auf 52,8 Prozent der Stimmen, sein Gegenkandidat Jürgen Köpper von der CDU auf 47,2 Prozent. Er konnte damit sein Amt nicht verteidigen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 58,2 Prozent.

Der Wahlsieg Sesselmanns ist umso bemerkenswerter, als Vertreter von Linke, SPD, Grüne und FDP ebenso wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dazu aufgerufen hatten, den CDU-Kandidaten Köpper zu unterstützen. Auch einige Unternehmen, Handwerker und Kulturschaffende der Region warben für eine hohe Wahlbeteiligung und eine Entscheidung für eine demokratische und weltoffene Region.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht den AfD-Wahlerfolg im Landkreis Sonneberg als Signal der Unzufriedenheit. "Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren, dass wir die Ostdeutschen mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass über sie gelacht wird oder über sie nur geredet wird", sagte der Linken-Politiker am Sonntagabend im ZDF.

AfD-Bundeschef Tino Chrupalla hat den Wahlsieg seiner Partei bejubelt. "Das war erst der Anfang", schrieb Chrupalla am Sonntagabend auf Twitter. "Wir überzeugen Mehrheiten mit unserer Politik für die Interessen der Bürger. So werden wir für Deutschland die Wende zum Guten erreichen."

Im ersten Durchgang der Landratswahl vor zwei Wochen hatten Sesselmann nur wenige Prozentpunkte zum Wahlsieg gefehlt. In Thüringen wird die AfD mit ihrem Chef Björn Höcke vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Der derzeitige AfD-Landtagsabgeordnete und Rechtsanwalt Sesselmann erhielt im ersten Durchgang 46,7 Prozent, CDU-Kandidat Köpper 35,7 Prozent. Das Wahlergebnis hatte bundesweit alarmiert - zumal die AfD auch in den jüngsten Umfragen bundesweit, vor allem aber in den ostdeutschen Bundesländern Aufwind hat. Die Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, rief angesichts des Umfragehochs der AfD zum Zusammenstehen anderer Parteien auf. "Die Brandmauer gegen die Verfassungsfeinde der AfD darf nicht bröckeln", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Wahlkampf verlief nach CDU-Angaben in den vergangenen Tagen ruppig - in den sozialen Medien sei auch mit Falschbehauptungen agiert worden. Aufgerufen zur Stichwahl waren rund 48 000 Menschen. Die Wahllokale waren bis 18 Uhr geöffnet. Sonneberg ist mit rund 57 000 Einwohnern einer der kleinsten Kreise in Deutschland.