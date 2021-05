In Sloweniens Hauptstadt Ljubljana haben am Freitagabend mehrere Tausend Menschen gegen Ministerpräsident Janez Janša und für vorgezogene Neuwahlen demonstriert. Aufgerufen zu dem Protest hatten Gewerkschaften und Oppositionsparteien, wie die Nachrichtenagentur STA berichtete. Kritiker werfen dem rechtsnationalen Regierungschef die Unterdrückung von Medien sowie den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor. Die nächste reguläre Parlamentswahl soll im Sommer nächsten Jahres stattfinden. Janša regiert seit März 2020, nachdem eine Mitte-Links-Koalition zerfallen war. Slowenien ist seit 2004 EU-Mitglied und übernimmt am 1. Juli den Ratsvorsitz in der Union.