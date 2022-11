Die parteilose Rechtsanwältin Natasa Pirc-Musar hat die Stichwahl um die Präsidentschaft im EU-Land Slowenien gewonnen. Mit 54 Prozent der Stimmen setzte sich die 54-Jährige am Sonntag gegen den ehemaligen Außenminister Anze Logar durch. Der Kandidat der oppositionellen Rechten kam auf 46 Prozent, wie die Wahlkommission in Ljubljana mitteilte. Mit Pirc-Musar wird erstmals eine Frau das höchste Staatsamt Sloweniens bekleiden. "Die Menschen haben gesprochen, was für ein Slowenien sie wollen", sagte sie in einer vom örtlichen Fernsehen übertragenen Reaktion. "Ich werde mich für die grundlegenden Menschenrechte und die Demokratie einsetzen." Pirc-Musar war von 2004 bis 2014 auch die erste Ombudsfrau für Informationsfreiheit gewesen. Vor der Stichwahl wurde sie vom regierenden links-liberalen Lager unterstützt.