Vier Menschen sollen sich von diesem Donnerstag an vor Gericht für den Mord an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Freundin Martina Kušnírová verantworten. Die beiden 27-Jährigen waren am 21. Februar 2018 in ihrem Haus in Veľka Mača erschossen worden. Angeklagt, den Mord in Auftrag gegeben zu haben, ist der Geschäftsmann Marian Kočner. Kuciak hatte über ihn seine kriminellen Geschäfte Nachforschungen angestellt und berichtet. Kočner soll weitere Morde geplant haben. Mit ihm stehen zwei Männer und eine Frau vor Gericht. Die Vorverhandlung wird in der Kleinstadt Pezinok bei Bratislava stattfinden. Kočner sitzt auch wegen weiterer Delikte bereits seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft. Er muss sich gleichzeitig in einem anderen Prozess wegen Wirtschaftskriminalität verantworten. Noch in diesem Jahr soll auch der Prozess gegen einen weiteren Mittäter beginnen. Er hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt und damit den Ermittlern wertvolle Hinweise geliefert. Ihm drohte lebenslange Haft, nun soll das Strafmaß geringer ausfallen.

Seit dem Doppelmord hat sich die Slowakei politisch verändert. Der Premier, mehrere Minister und der Polizeipräsident traten zurück. Neue politische Vereinigungen gewannen in Kommunal- und Europawahlen. Auch die neue Präsidentin Zuzana Čaputová ging aus der Protestbewegung hervor. Am 29. Februar wählen die Slowaken ein neues Parlament. Der Prozess könnte für den Ausgang der Wahl eine wesentliche Rolle spielen.