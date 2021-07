Aus Protest gegen die Corona-Politik der slowakischen Regierung haben Demonstranten am Donnerstag etwa acht Stunden lang den Verkehr in Zentrum von Bratislava lahmgelegt. Die nach Polizeiangaben rund 1500 Menschen forderten vor dem Amtssitz von Präsidentin Zuzana Čaputová die Rücknahme eines umstrittenen Impfgesetzes. Am Abend kündigte ein Teil der Protestierenden an, die Blockade auch während der Nacht und der nächsten Tage fortzuführen. Bei einer Blockade des slowakischen Parlaments vor einer Woche setzte die Polizei Tränengas ein. Das am Sonntag vom Parlament abgesegnete und am Montag von der Präsidentin unterschriebene Impfgesetz erlaubt den Gesundheitsbehörden im Falle einer Verschlechterung der Corona-Pandemiesituation weitreichende Einschränkungen für alle, die nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Unter anderem könnte ihnen der Zutritt zu Geschäften oder der Weg zur Arbeit nur mit regelmäßigen Corona-Tests erlaubt sein. Knapp 43 Prozent der Slowaken sind mindestens einmal geimpft; es wird ohne Anmeldung auch in Fußballstadien und Einkaufszentren geimpft, außerdem können Geimpfte an einer Lotterie teilnehmen. Der Einkauf des Sputnik-V-Impfstoffs aus Russland erwies sich jedoch als Flop, das Land musste fast alles zurück verkaufen.