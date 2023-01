Die Nato und Japan wollen angesichts des wachsenden Machtstrebens Chinas im Indopazifik die sicherheitspolitische Zusammenarbeit weiter vertiefen. "China baut seine Streitkräfte, einschließlich Atomwaffen, erheblich aus, schikaniert seine Nachbarn und bedroht Taiwan", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Tokio. Peking beobachte den Umgang des Westens mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und lerne "Lehren, die seine zukünftigen Entscheidungen beeinflussen können", sagte er. "Was heute in Europa passiert, könnte morgen in Ostasien passieren."