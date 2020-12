Auch in Schleswig-Holstein laufen straf-, dienst- und disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen vier Beamte der Landespolizei. Darüber informierte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch den Innen- und Rechtsausschuss des Landtages. Die mittlerweile suspendierten Beamten hätten sich nach bisherigen Erkenntnissen in unterschiedlicher Konstellation in Whatsapp-Chats in zum Teil rechtsextremistischer, rassistischer und menschenverachtender Weise geschrieben. Hinweise auf ein rechtsextremes Netzwerk gebe es nicht, sagte de Ministerin.