Von DPA, Neumünster

Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen soll Wirtschaftsminister in der künftigen schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein werden. Dies bestätigte Ministerpräsident Daniel Günther am Montag auf dem Landesparteitag der CDU, wo die Partei auch dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zustimmte. Der 49-jährige parteilose Däne Madsen hat bislang keine deutsche Staatsbürgerschaft. Minister für Landwirtschaft, Europa und Verbraucherschutz soll Werner Schwarz werden, wie Günther in Neumünster mitteilte. Schwarz, 62, war bisher Präsident des Landesbauernverbandes. Das Ministerium für Justiz und Gesundheit soll Kerstin von der Decken (CDU) übernehmen. Die Juristin, 53, hat bisher den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Kiel inne und ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Landesregierung.