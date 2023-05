Nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine könnten kriegswichtige elektronische Bauteile für Millionen von Euro aus Deutschland nach Russland gelangt sein, möglicherweise in der Waffenherstellung. Das berichtete Der Spiegel am Freitag. Dies ergäben Zolldaten, die das Magazin mit norwegischen Risikoanalysten, dem russischen Investigativportal iStories und dem Rechercheverbund OCCRP ausgewertet habe. Im Zentrum stehe eine Stuttgarter Firma. In kasachischen Zolldaten seien Mikroelektroniklieferungen des Unternehmens an einen Käufer in Kasachstan vermerkt. Viele der Lieferungen seien danach vom russischen Zoll registriert worden.