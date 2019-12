Nach dem Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt sind CDU und Grüne wieder ein Stück aufeinander zugegangen. Er habe am Wochenende mit den Koalitionspartnern telefoniert, sagte CDU-Landesgeneralsekretär Sven Schulze am Montagmorgen. Die Grünen bekannten sich zu dem Bündnis mit CDU und SPD: "Wir haben einen Koalitionsvertrag, den wollen wir gerne abarbeiten", sagte Landeschef Sebastian Striegel der Deutschen Presse-Agentur. Der Streit um den CDU-Kreispolitiker Robert Möritz war am Samstag zu einer Koalitionskrise ausgewachsen. Zuvor war bekannt geworden, dass Möritz unter anderem 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen war. Sein Kreisvorsitzender Matthias Egert räumte darüber hinaus ein, dass Möritz ein Tattoo einer sogenannten Schwarzen Sonne auf dem Arm trägt, einem unter Rechtsradikalen beliebten Motiv aus mehreren übereinanderliegenden Hakenkreuzen.