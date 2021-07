Die Saar-Grünen wollen nach einem scharfen Konflikt nun mit Jeanne Dillschneider an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die 25-Jährige wurde am Samstag in Saarbrücken auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Für Dillschneider stimmten 56 Delegierte, es gab 27 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen. Vor vier Wochen war Dillschneider auf einer umstrittenen Versammlung in einer Kampfkandidatur gegen Hubert Ulrich unterlegen. Die Vorgänge um diese Wahl hatten die Landespartei in heftige Turbulenzen gestürzt. Das beauftragte Schiedsgericht in Rheinland-Pfalz erklärte die Wahl für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten, und sah zudem einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei. Ulrich erklärte nach der Niederlage vor dem Parteischieds- und auch dem Landgericht seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur.