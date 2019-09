Tausende Menschen haben in der russischen Hauptstadt Moskau für die Freilassung politischer Gefangener demonstriert. Mit der von den Behörden genehmigten Kundgebung setzte die liberale Opposition am Sonntag ihre Proteste vom Sommer fort. Mit dabei war auch der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny. Demonstranten () riefen "Freiheit für alle" und forderten die Behörden auf, die bei den Protesten in den vergangenen Wochen festgenommenen Demonstranten freizulassen. Im Juli und August gab es in Moskau immer wieder Proteste gegen den Ausschluss Dutzender prominenter Oppositioneller von der Kommunalwahl. Bei nicht genehmigten Aktionen nahm die Polizei Tausende Menschen in Gewahrsam. Die meisten kamen zwar schnell wieder frei, mehrere wurden aber zu Haft im Straflager verurteilt.