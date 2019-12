Mit einer Zugfahrt auf Russlands längster Brücke hat Präsident Wladimir Putin den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim freigegeben. Das Staatsfernsehen zeigte am Montag in einer Live-Sendung, wie Putin erst beim Lokführer in der Kabine stand. "Pojechali" - "Los geht's", sagte er. Mit Arbeitern trank er in einem Waggon Tee, als der Zug über die 19 Kilometer lange Brücke fuhr. Millionen Menschen gelangten so künftig auf die Krim, sagte er. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Krim 2014 gegen internationalen Protest annektiert.