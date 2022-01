Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat eine Reaktion auf die Einschränkungen für den russischen Staatssender RT in Deutschland angekündigt. Der dpa sagte er, dass davon deutsche Journalisten in Russland betroffen sein könnten. "Es wird sicher eine Reaktion von russischer Seite geben", sagte Netschajew zu möglichen Konsequenzen. "Ich bin kein Orakel von Delphi, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so viele deutsche Journalisten in Russland." Er hoffe, "dass auf RT in Deutschland kein Druck mehr ausgeübt wird". Mitte Dezember hatte RT sein deutschsprachiges Live-Programm RT DE über verschiedene Verbreitungswege gestartet. Youtube sperrte den Kanal auf seiner Plattform. Die Medienregulierer in Berlin leiteten am Tag danach ein Verfahren gegen RT ein. Deutsche Regulierer hatten keine Rundfunklizenz für die Ausstrahlung erteilt. RT beruft sich aber auf eine serbische Sendelizenz. RT steht im Westen als Propagandainstrument des Kremls in der Kritik. RT weist das zurück.