Ein sibirischer Arzt des Regierungskritikers Alexej Nawalny ist nach drei Tagen des Verschwindens wieder aufgetaucht. Nach Alexander Murachowski sei in den Wäldern in der Region Omsk in Sibirien gesucht worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Montag unter Berufung auf die Regionalregierung. Murachowski war Chefarzt in dem Krankenhaus in Omsk, in das Nawalny vergangenes Jahr eingeliefert worden war. Zunächst wurde Nawalny in Omsk behandelt, dann in die Berliner Charité verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe festgestellt. Moskau hat wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden könnten versucht haben, den Kreml-Kritiker zu töten.