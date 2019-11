Die Menschen in Rumänien haben am Sonntag über ihr Staatsoberhaupt abgestimmt. Um die Stimmen der rund 18,2 Millionen Wahlberechtigten bewarben sich 14 Kandidaten. Umfragen sahen Amtsinhaber Klaus Iohannis weit vorn. Allerdings dürfte der 60 Jahre alte Angehörige der rumäniendeutschen Minderheit demnach die absolute Mehrheit verfehlen, was eine Stichwahl in zwei Wochen nötig machen würde.

Aussichten auf den zweiten Platz hatten Ex-Ministerpräsidentin Viorica Dancila, Dan Barna von der Partei Union Rettet Rumänien und der frühere Schauspieler und Theaterdirektor Mircea Diaconu, der als Unabhängiger antritt. "Ich hoffe, ich bekomme heute die Bestätigung, dass viele Rumänen meinen Wunsch nach einem normalen Rumänien teilen", sagte Iohannis, nachdem er in Bukarest gewählt hatte. Er wirbt für sich als Pro-Europäer mit mäßigendem Einfluss. Dancila präsentierte sich als Sozialreformerin, die am besten zu den Nöten das Landes passe. "Ich habe gegen Austerität gestimmt, gegen die Kürzung von Renten und Gehältern, für ein Rumänien, wo die Bürger das Morgen nicht fürchten", sagte sie.

Die Regierung soll versucht haben, die Justiz zu kontrollieren

Barna hofft, vom Zorn über die Korruptionsskandale der Regierung zu profitieren. "Ich denke, die Rumänen wissen, was auf dem Spiel steht", sagte er. "Das ist eine Wahl für die Zukunft." Überschattet wird die Wahl von einer politischen Krise. Das Parlament hat die Sozialdemokratin Dancila im Oktober durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Ihrer Regierung wurden Korruption und das Bestreben vorgeworfen, die wegen Korruption ermittelnde Justiz streng kontrollieren zu wollen. Inzwischen regiert ein Minderheitskabinett unter Ludovic Orban von der Nationalliberalen Partei, deren Vorsitzender Iohannis früher selbst war.

Verglichen mit Deutschland verfügt der Präsident in Rumänien über größere Vollmachten. So kann er Personalvorschläge für das Amt des Regierungschefs, Ministerposten und Richterstellen zurückweisen und hat zudem Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Außerdem darf er vom Parlament beschlossene Gesetze ablehnen. Stimmen die Abgeordneten aber ein zweites Mal dafür, muss er sie unterzeichnen.

Das EU-Mitglied Rumänien leidet unter verbreiteter Armut. Mehr als ein Viertel der Bewohner lebt von weniger als fünf Euro pro Tag. Das Haushaltsdefizit liegt in diesem Jahr bei 2,8 Prozent des Bruttosozialprodukts und könnte nach Schätzungen der EU-Kommission im kommenden Jahr auf 4,4 Prozent steigen - deutlich mehr als die erlaubten drei Prozent.