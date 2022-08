Für Frührentner gibt es ab Anfang 2023 keine Einkommensgrenzen mehr, wie viel sie ohne Abzüge bei der Rente hinzuverdienen dürfen. Die Bundesregierung billigte am Mittwoch in der Kabinettssitzung in Meseberg einen entsprechenden Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Durch die Flexibilität beim Übergang in den Ruhestand "kann ein Beitrag geleistet werden, dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken", heißt es in dem Reuters vorliegenden Gesetzentwurf. Bisher durften Ruheständler erst nach Erreichen der regulären Altersgrenze unbeschränkt nebenher arbeiten. Bei einer vorgezogenen Rente durfte der Zuverdienst bestimmte Grenzen nicht übersteigen.