18. Juli 2019, 18:54 Uhr Rüstungsgeschäfte Türkei warnt USA

Die Türkei hat ihren von den USA betriebenen Rauswurf aus dem Programm zur Produktion des Kampfjets F-35 mit einer Warnung quittiert. Das Außenministerium in Ankara sprach in der Nacht zum Donnerstag von einem schweren Fehler der USA, der den Beziehungen "irreparablen Schaden" zufügen werde. Der unfaire Schritt Washingtons werde dem Geist der Nato nicht gerecht, hieß es in einer Erklärung. Hintergrund für den Rausschmiss ist der Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems durch die Türkei.