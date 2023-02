Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Arbeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) gewürdigt. "Seit 160 Jahren arbeitet das IKRK nun auf den Schlachtfeldern der Welt. Heute sind mehr als 20 000 Menschen für die größte humanitäre Organisation der Welt im Einsatz", sagte Steinmeier am Dienstag in Genf. Das IKRK leiste Hilfe oft auch noch, wenn sich andere Organisationen schon zurückgezogen hätten. "Das IKRK gibt Hoffnung."

Steinmeier zeichnete den früheren IKRK-Präsidenten Peter Maurer mit dem Bundesverdienstkreuz aus. "Auch mein Land hätte sich keinen leidenschaftlicheren, klügeren Streiter für mehr Menschlichkeit auf der Welt wünschen können, keinen engeren Freund und besseren Partner im Kampf für die Werte, für die wir gemeinsam eintreten: Frieden, Freiheit, Humanität." Das IKRK mit Sitz in der Schweiz hilft Menschen, die Opfer von bewaffneten Konflikten und Kriegen werden. Es setzt sich zudem für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ein, das in Kriegen wie jetzt in der Ukraine oft verletzt wird. Russland greift dort etwa zivile Gebäude an.

Steinmeier sagte weiter: "Heute toben mehr als 100 bewaffnete Konflikte auf der Welt, und es sind mehr Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen als jemals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs." Auch in der Ukraine habe das IKRK eine besondere Rolle. "Deutschland steht unverbrüchlich zum IKRK und seiner besonderen Rolle - und genauso unverbrüchlich steht Deutschland an der Seite der Ukraine."

Nach annähernd einem Jahr Krieg in der Ukraine sind in Deutschland mehr als 364 Millionen Euro an Spenden für angegriffene Land zusammengekommen. Dies teilte das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das aus vier großen Hilfsorganisationen besteht, am Dienstag in Berlin mit. Dem Bündnis gehören die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Katastrophenhilfe und Unicef Deutschland an.