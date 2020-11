Bei der Präsidentenwahl in der Republik Moldau hat sich die prowestliche Ex-Ministerpräsidentin Maia Sandu gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durchgesetzt. Laut der Zentralen Wahlkommission in der Hauptstadt Chisinau vom Montag fällt die Entscheidung über das Staatsoberhaupt aber erst bei der Stichwahl in zwei Wochen, weil kein Bewerber die nötige absolute Mehrheit erreicht hat. Nach Auszählung aller Wahlzettel entfielen auf Sandu 36,1 Prozent der Stimmen. Der Präsident kam auf 32,6 Prozent. In Umfragen vor der Wahl lag der 45-Jährige vorn. Die Ex-Sowjetrepublik ist gespalten in Befürworter einer EU-Annäherung und denen einer engen Beziehung zu Russland.