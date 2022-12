Eine Sonderkommission in der Republik Moldau sperrt vorübergehend sechs Fernsehanstalten wegen angeblich fehlerhafter Berichterstattung über Ereignisse im Land und den Krieg in der Ukraine. "Moldau muss vor Propaganda und Lügen geschützt werden", schreibt der stellvertretende Ministerpräsident Andrei Spinu auf Telegram. Das Verbot soll am 19. Dezember in Kraft treten. Die sechs Sender sind eng mit dem Politiker und Geschäftsmann Ilan Shor verknüpft, der aus seinem Exil in Israel gegen die prowestliche Regierung von Präsidentin Maia Sandu Stimmung macht. Moskau kritisierte die Sperrung der Sender. Dies verletze das Recht auf Meinungsfreiheit und auf Information.